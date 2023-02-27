Giriş Tarihi: 27.2.2023 12:15Son Güncelleme: 27.2.2023 12:29
SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu: Spor sahaları siyaset alanları değildir
Son dakika haberi: Stadyumlarda bir grup tarafından hükümeti hedef alan sloganlar atıldı. Stadyuma ailesi ile maç seyretmeye gelen birçok kişi bu duruma tepki gösterdi. Yaşananlar sonrası birçok kulüpten de açıklama geldi. Kulüpler, stadyumların siyasi yerler olmadığını vurguladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan da konuya ilişkin ilk açıklama geldi. Kasapoğlu, provokasyonlara izin verilmeyeceğini vurguladı, "Spor sahaları siyaset alanları değildir." dedi.
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Bakan Kasapoğlu; "Spor sahaları siyaset alanları değildir. Provokasyonlara da hiçbir zaman izin vermeyeceğiz."
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SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu: Spor sahaları siyaset alanları değildir