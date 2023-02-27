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Giriş Tarihi: 27.2.2023 09:23 Son Güncelleme: 27.2.2023 09:26

Kayserispor, Konyaspor ve Alanyaspor'dan tepki: "Devletimizin ve milletimizin yanındayız"

Kayserispor, Konyaspor ve Alanyaspor’dan tepki: Devletimizin ve milletimizin yanındayız

Süper Lig ekipleri Konyaspor, Alanyaspor ve Kayserispor, yaptıkları resmi açıklamalarda devletin ve milletin yanında olduklarını ifade etti.

Süper Lig ekipleri Konyaspor, Alanyaspor ve Kayserispor, resmi olarak yaptıkları açıklamalarda camia olarak sonuna kadar devletin ve milletin yanında olduklarını belirtti.

ALANYASPOR'UN AÇIKLAMASI: "DEVLETİMİZİN VE MİLLETİMİZİN SONUN KADAR YANINDAYIZ"

"Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, futbola siyaset sokma ve ayrıştırma çabası içinde olanları şiddetle kınıyoruz. Devletimizin ve milletimizin sonuna kadar yanındayız. Ülke olarak kenetlenmeye ve yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz."

KONYASPOR'UN AÇIKLAMASI: "ŞİDDETLİ ŞEKİLDE KINADIĞIMIZI BEYAN EDERİZ"

"Selçuklu Dar-ül Mülkü Konya, büyük Konyaspor camiası ve taraftarı dün, bugün ve yarın daima devletimizin yanındadır. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde depremzede kardeşlerimizin yaralarını saran devletimizin ve milletimizin acısını acısı bilen 85 milyon büyük Türkiye ailesinin tarafındayız. Yas gününde yas tutmak yerine, çirkin bir siyasete payanda olanları en şiddetli şekilde kınadığımızı tarih ve millet huzurunda beyan ederiz."

KAYSERİSPOR'UN AÇIKLAMASI: "CAMİAMIZ SONUNA KADAR MİLLETİN VE DEVLETİN YANINDADIR"

"Kayserispor Kulübü ve Kayserispor camiası sonuna kadar devletinin ve milletinin yanındadır. İçinde olduğumuz şu felaket günlerinde milletimizin acısını yürekten paylaşırken bu acıyı vesile yaparak tribünlerde yapılmaya çalışılan kirli siyaset ve zilletin farkında olduğumuzu ve bunu kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Kayserispor, Konyaspor ve Alanyaspor'dan tepki: "Devletimizin ve milletimizin yanındayız"
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