Kayserispor, Konyaspor ve Alanyaspor'dan tepki: "Devletimizin ve milletimizin yanındayız"

ALANYASPOR'UN AÇIKLAMASI: "DEVLETİMİZİN VE MİLLETİMİZİN SONUN KADAR YANINDAYIZ"

"Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, futbola siyaset sokma ve ayrıştırma çabası içinde olanları şiddetle kınıyoruz. Devletimizin ve milletimizin sonuna kadar yanındayız. Ülke olarak kenetlenmeye ve yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz."

KONYASPOR'UN AÇIKLAMASI: "ŞİDDETLİ ŞEKİLDE KINADIĞIMIZI BEYAN EDERİZ"

"Selçuklu Dar-ül Mülkü Konya, büyük Konyaspor camiası ve taraftarı dün, bugün ve yarın daima devletimizin yanındadır. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde depremzede kardeşlerimizin yaralarını saran devletimizin ve milletimizin acısını acısı bilen 85 milyon büyük Türkiye ailesinin tarafındayız. Yas gününde yas tutmak yerine, çirkin bir siyasete payanda olanları en şiddetli şekilde kınadığımızı tarih ve millet huzurunda beyan ederiz."