’Elbistan il olsun’ sloganlarını durdurmuştu! Devlet Bahçeli’nin sözlerini böyle çarpıttılar

MHP'DEN TEPKİ

Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, ODATV'nin bu çarpıtmasına sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. "Oda Tv isimli rezil ve kepaze bir yayın organının yaptığı bu ahlaksızca haberin sonuna kadar takipçisi olacağız." diyen Özdemir, "Sayın Genel Başkanımızın söylemediği bir sözü söylemiş gibi yansıtma yalan ve iftirasının hesabı hukuken mutlaka sorulacaktır." ifadelerini kullandı.