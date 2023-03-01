Video Haber "Elbistan il olsun" sloganlarını durdurmuştu! Devlet Bahçeli'nin sözlerini böyle çarpıttılar | Video

"Elbistan il olsun" sloganlarını durdurmuştu! Devlet Bahçeli'nin sözlerini böyle çarpıttılar | Video

01.03.2023 | 14:17

Kahramanmaraş depreminin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ikinci kez deprem bölgelerine ziyaret gerçekleştirdi. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de katıldığı ziyarette Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde konteyner kentte depremzedelerle bir araya geldi. Bu sırada açılan bir pankart ve atılan sloganlara Devlet Bahçeli tepki gösterdi. 'Elbistan il olsun' sloganlarına Bahçeli, "Böyle bir günde, böyle sloganlarla Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer yetkililerin burayı ziyaretini sabote etmeye hakkınız yok." ifadeleriyle tepksi gösterdi. Bahçeli'nin bu sözlerini sosyal medya trolleri ve Oda TV böyle çarpıttı.

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