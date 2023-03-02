CHP’li araştırmacıdan dikkat çeken itiraf! Devlet yok algısı oluşturulmaya çalışıldı

Gezici sözlerini şöyle sürdürdü;

DENEYİMLİ BİR KADRO SAHADAYDI

Fuat Oktay eski bir AFAD başında görev alan deneyimli birisi, Hulusi Akar eski bir Genelkurmay Başkanı, Süleyman Soylu tecrübeli bir İçişleri Bakanı, Murat Kurum ise çok deneyimli deprem felaketleriyle mücadele etmiş bir isimdir. Bu isimler tamamen sahadaydı. Ve bu isimler büyük bir organizasyon yaptı.