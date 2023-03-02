Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 deprem 11 ilimizde yıkıcı hasarlara neden oldu. Onbinlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz depremde binlerce bina yıkıldı, onbinlerce vatandaşımız evsiz kaldı. Devlet depremin hemen ardından tüm birimleriyle harekete geçerek deprem bölgesine gitti.
Ancak özellikle sosyal medyada algı peşinde koşanlar, deprem bölgesinde yapılanları gözden geldi. Bölgede devletin yetersiz kaldığını, çadır ihtiyaçlarının karşılanmadığı, beslenme imkanının olmadığı iddiaları ortaya atıldı.
CHP'li araştırmacıdan dikkat çeken itiraf! "Devlet yok algısı oluşturulmaya çalışıldı" | Video
CHP'Lİ ARAŞTIRMACIDAN DİKKAT ÇEKEN İTİRAF
Bir televizyon kanalında önemli açıklamalarda bulunan CHP'li kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici dikkat çeken itiraflarda bulundu. Kahramanamraş depreminin ardından duygusal manipülasyonu ciddi derecede yaşadık diyen Gezici, "Cumhurbaşkanı Erdoğan karıştlığı devlet düşmanlığına dönüştü. Devlet yok algısı oluşturulmaya çalışıldı." ifadelerini kullandı.
Gezici sözlerini şöyle sürdürdü;
DENEYİMLİ BİR KADRO SAHADAYDI
Fuat Oktay eski bir AFAD başında görev alan deneyimli birisi, Hulusi Akar eski bir Genelkurmay Başkanı, Süleyman Soylu tecrübeli bir İçişleri Bakanı, Murat Kurum ise çok deneyimli deprem felaketleriyle mücadele etmiş bir isimdir. Bu isimler tamamen sahadaydı. Ve bu isimler büyük bir organizasyon yaptı.
KANAL İSTANBUL'UN ÖNEMİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI
Kanal İstanbul'un ne kadar önemli bir proje olduğunu tekrar kamuoyunun önüne koymamız gerekir. Yeni rezerv alanı oluşturarak, konut alanı açarak 2.5 milyon İstanbullu'yu o bölgeye götürebilirsiniz.