CHP'li araştırmacıdan dikkat çeken itiraf! "Devlet yok algısı oluşturulmaya çalışıldı" | Video
CHP'li kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici canlı yayında dikkat çeken itiraflarda bulundu. Kahramanamraş depreminin ardından duygusal manipülasyonu ciddi derecede yaşadık diyen Gezici, "Cumhurbaşkanı Erdoğan karıştlığı devlet düşmanlığına dönüştü. Devlet yok algısı oluşturulmaya çalışıldı." ifadelerini kullandı.
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