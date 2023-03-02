Video Haber CHP'li araştırmacıdan dikkat çeken itiraf! "Devlet yok algısı oluşturulmaya çalışıldı" | Video
CHP'li araştırmacıdan dikkat çeken itiraf!

CHP'li araştırmacıdan dikkat çeken itiraf! "Devlet yok algısı oluşturulmaya çalışıldı" | Video

02.03.2023 | 10:57

CHP'li kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici canlı yayında dikkat çeken itiraflarda bulundu. Kahramanamraş depreminin ardından duygusal manipülasyonu ciddi derecede yaşadık diyen Gezici, "Cumhurbaşkanı Erdoğan karıştlığı devlet düşmanlığına dönüştü. Devlet yok algısı oluşturulmaya çalışıldı." ifadelerini kullandı.

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