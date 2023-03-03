Kritik toplantıya Başkan Erdoğan liderlik edecek! Dirençli şehirler için tarihi adım





Tatar, "Şehirlerimizin her türlü afete karşı daha dirençli hale getirilebilmesi için böyle bir yapılanma son derece önemli. Bu bir milli seferberlik hamlesi. Ülkenin tüm bileşenlerinin, karar vericilerinin, akademisyenlerinin, bilim insanlarının ve uzmanlarının bu sürece olumlu katkı sunması gerekiyor" dedi.