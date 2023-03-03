Video Haber Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısı bugün | Video
Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısı bugün | Video

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısı bugün | Video

03.03.2023 | 11:06

Şehirlerin afetlere dirençli hale getirilmesini amaçlayan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli’nin ön toplantısı bugün Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleştirilecek.

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