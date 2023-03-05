Akşener’in danışmanı CHP ve 5’li koalisyonu bombaladı: Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek sözler

"YÜZDE 1'LİK PARTİLER İÇİN KURMADIK"

İlker Sungur daha önce de; "Biz İYİ Parti'yi kazanamayacak bir adayı ortaya çıkarıp Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimini riske atmak için, yüzde 1'lik, yüzde 2'lik partilere milletvekilliği kazandırmak için kurmadık. Milletin arzusunu kimsenin kişisel hırslarına harcatmadık, harcatmayacağız. Millet ne derse, o." sözlerini kullanmıştı.