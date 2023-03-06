Aday belli oldu, kriz bitmedi: 5 lider akşam yemeğine kaldı, Akşener sofraya oturmadı

6'lı koalisyonda yaşanan 'Akşener' krizi, aday belirlense de sona ermedi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmayan İYİ Parti lideri Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını şartlı kabul etmiş, İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı yapılmasını istemişti. Bu şartlar doğrultusunda toplantıya giren 6 lider, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Aday belli oldu, kriz bitmedi: 5 lider akşam yemeğine kaldı, Akşener katılmadı | Video

ADAY AÇIKLANDI, KRİZLER BİTMEDİ

6'lı koalisyonun toplantısının ardından CHP lideri Kemal Kılçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olarak duyuruldu. Adaylığı ilan edilen Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşma sırasında Meral Akşener'in yüzünün asık olduğu görülürken, parti binasında bir başka kriz daha yaşandığı ortaya çıktı.