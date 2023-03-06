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Haberler Galeri SON DAKİKA! Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş planı suya mı düştü? O görüntü dikkat çekti!
Giriş Tarihi: 06.03.2023 21:34 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 21:49

SON DAKİKA! Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş planı suya mı düştü? O görüntü dikkat çekti!

Son dakika haberi: 6'lı koalisyon bugün krizlerin gölgesinde yeniden toplandı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladı. İYİ Parti lideri Akşener'in ise adayın açıklandığı andaki mutsuz ve bıkkın görüntüsü sosyal medyada dikkat çekti. Toplantı sonrası yayınlanan bildiride ise Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş için 'İcracı Cumhurbaşkanı Yardımcısı' önerisinden farklı bir metin çıktı. Metinde iki belediye başkanına vurgu yapılarak 'Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır' ifadesi yer aldı.

SON DAKİKA! Meral Akşener’in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş planı suya mı düştü? O görüntü dikkat çekti!

Son dakika haberi: 6'lı koalisyonun krizlerin gölgesinde gerçekleşen toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı.

SON DAKİKA! Meral Akşener’in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş planı suya mı düştü? O görüntü dikkat çekti!

Toplantı sonrası yapılan açıklama esnasında ise Meral Akşener'in mutsuz görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Kılıçdaroğlu, masadaki genel başkanlar için Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaklar vurgusunda bulundu.

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SON DAKİKA! Meral Akşener’in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş planı suya mı düştü? O görüntü dikkat çekti!

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş için önerdiği icracı Cumhurbaşkanı Yardımcısı önerisine ise değinmedi.

SON DAKİKA! Meral Akşener’in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş planı suya mı düştü? O görüntü dikkat çekti!

Toplantı sonrası yayınlanan bildirideki metinde ise iki belediye başkanının Cumhurbaşkanı Yardımcılığı adaylığı konusu, Akşener'in planını muğlakta bıraktı.

SON DAKİKA! Meral Akşener’in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş planı suya mı düştü? O görüntü dikkat çekti!

Bildiride; "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklar" ifadesi yer aldı.

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