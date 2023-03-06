SON DAKİKA! Meral Akşener’in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş planı suya mı düştü? O görüntü dikkat çekti!

Giriş Tarihi: 06.03.2023 21:34
Güncelleme Tarihi: 06.03.2023
21:49
Son dakika haberi: 6'lı koalisyon bugün krizlerin gölgesinde yeniden toplandı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladı. İYİ Parti lideri Akşener'in ise adayın açıklandığı andaki mutsuz ve bıkkın görüntüsü sosyal medyada dikkat çekti. Toplantı sonrası yayınlanan bildiride ise Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş için 'İcracı Cumhurbaşkanı Yardımcısı' önerisinden farklı bir metin çıktı. Metinde iki belediye başkanına vurgu yapılarak 'Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır' ifadesi yer aldı.