SON DAKİKA HABERi! Kabine Toplantısı sona erdi: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıklıyor

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası millete sesleniyor.
Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 104 olduğunu açıkladı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
Depremin ardından tüm imkanlarımızı seferber ettik. Deprem sonrası bakanlarımız koordinasyonu üstlendi. Askerimiz saatler içinde harekete geçti. Bakanlarımız afet bölgesinde daimi olarak görev aldı. Yardım ve destek personeli toplamda 271 bin kamu görevlisi ve gönüllü bölgede vazife üstlendi. Bireysel olarak gelenlerle yaklaşık yarım milyon insan depremzedelerin imdadına koştu.
Yıkım öylesine çok, yıkım alanı öylesine büyük, iklim ve saha şartları öylesine zorluydu ki, çalışmaların ilk saatlerinde arzu ettiğimiz etkinliğe ulaşamadık.
ACİL YIKILACAK VE AĞIR HASARLI BİNA SAYILARI
Deprem bölgesindeki 11 ilimizde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 230 bini, buralardaki bağımsız bölüm sayısı da 645 bini buluyor. Amacımız 2 aya kadar 100 bin konteyner kurarak yarım milyon depremzedeyi daha iyi şartlarda barınabilecekleri bu alanlara taşımaktır. Gerekirse konteyner sayısını daha da artırabiliriz.
Bölgenin ayağa kaldırılmasında kritik sanayi tesisleri ve işletmeler için gereken tüm destekleri sağlayacağız. Şehirlerimizi ihya ve inşa çalışmalarımızı planlıyoruz.
DEPREMZEDELERE DESTEK: BORÇLAR SİLİNİYOR
Bugüne kadar 6 bin geçici ticarethane kurarak esnafımızın hizmetine verdik. Ayrıca 3 bin konteynerden oluşan çarşılar kuruyoruz. Deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 borçlarını, felakette hayatını kaybeden işletmecilerimizin tüm borçlarını siliyoruz.
Bugüne kadar 1 milyon 61 binden fazla depremzedeye hane başına 10 bin lira acil yardım ödemesi yaptık.
KREDİ DESTEĞİ
Depremde ağır hasara uğrayan yerlerde esnafa 250 bin liraya kadar 12 ayı ödemesiz 60 ay vadeli, yarısı Hazinenin ödeyeceği yüzde 7,5 faizli kredi veriyoruz.
Mevcut planlamaya göre 405 bini konut ve 83 bini köy evi olmak üzere toplam 488 bin yeni hane yaparak, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz