SON DAKİKA HABERi! Kabine Toplantısı sona erdi: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıklıyor

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Depremin ardından tüm imkanlarımızı seferber ettik. Deprem sonrası bakanlarımız koordinasyonu üstlendi. Askerimiz saatler içinde harekete geçti. Bakanlarımız afet bölgesinde daimi olarak görev aldı. Yardım ve destek personeli toplamda 271 bin kamu görevlisi ve gönüllü bölgede vazife üstlendi. Bireysel olarak gelenlerle yaklaşık yarım milyon insan depremzedelerin imdadına koştu.

Yıkım öylesine çok, yıkım alanı öylesine büyük, iklim ve saha şartları öylesine zorluydu ki, çalışmaların ilk saatlerinde arzu ettiğimiz etkinliğe ulaşamadık.