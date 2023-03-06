Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklama: "Seçim kararını 10 Mart'ta alacağız" | Video

Başkan Erdoğan, "Mevcut planlamaya göre 405 bini konut ve 83 bini köy evi olmak üzere toplam 488 bin yeni hane yaparak, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi. Başkan Erdoğan, deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 borçları ile birlikte felakette hayatını kaybeden işletmecilerin tüm borçlarının silineceğini kaydetti.