Son Dakika: Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıkladı! Depremzedelere yeni destek: Borçlar siliniyor | Video

Son Dakika: Başkan Erdoğan, deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 borçları ile birlikte felakette hayatını kaybeden işletmecilerin tüm borçlarının silineceğini kaydetti.