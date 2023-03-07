SON DAKİKA! Mutsuz görüntüsü çok konuşulmuştu! Meral Akşener o anları böyle yorumladı: Tuhaf bir ışık geldi

'TUHAF BİR IŞIK GELMİŞ'

Akşener, "Samimi söylüyorum, o paltolu olarak, üzerimde palto varken Temel Bey'in ve Kemal Bey'in konuşma yaptığı esnada baktığınızda tuhaf bir ışık gelmiş. Dolayısıyla sonra paltomu çıkarmışım, hepimiz dizilmişim, orada bir sorun yok ışıkta. Ben aslında herhangi bir mutsuz vesaire durum yok. İmza koymuşum ben." dedi.

Mutsuz görüntüsü çok konuşulmuştu! Akşener o anları böyle yorumladı: Tuhaf bir ışık geldi | Video

"YÜZÜME GELEN IŞIK ÖYLE"

Mutsuzluğun söz konusu olmadığını dile getiren Akşener, "İki metnin altına 6 genel başkan imza attık. Bununla ilgili mutsuzluk söz konusu değil. Doğru bulmadığınız bir kararın altına niye imza atasınız. Gerçekten arkadaşlar baksınlar, paltolu olanda yüzüme gelen ışık şöyle." ifadelerini kullandı.