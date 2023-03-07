Mutsuz görüntüsü çok konuşulmuştu! Akşener o anları böyle yorumladı: Tuhaf bir ışık geldi | Video

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı sırada yüzünün asık olmasına ilişkin konuştu. Herhangi bir mutsuzluğunun olmadığını söyleyen Akşener, yüzünün asık olmasını 'ışığa' bağladı. Akşener, "Temel Bey'in ve Kemal Bey'in konuşma yaptığı esnada baktığınızda tuhaf bir ışık gelmiş." dedi.