CHP’li Özgür Özel’den Altılı Koalisyon’un gizli ortağı HDP’nin davetine olumlu yanıt! "Ziyaretimiz olasıdır"

CHP'DEN OLUMLU YANIT

CHP'den Altılı Koalisyon'un gizli ortağının bu talebine olumlu yanıt geldi. Özgür Özel, yaptığı açıklamada, "Mithat Sancar'ın tebrikine teşekkür ediyoruz bu çok kıymetli. Bir cumhurbaşkanı adayı tüm siyasi partileri ziyaret edebilir. Tüm siyasi partileri ziyaretle yükümlüdür. Seçim güvenliği için çıktığımız yolda da HDP'yi ziyaret ettik. HDP'yi bu kampanya süreci başlamadan ya da kampanya sürecinde bir ziyaret etmek olasıdır" ifadelerini kullandı.

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