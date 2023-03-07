CHP’li Özgür Özel’den Altılı Koalisyon’un gizli ortağı HDP’nin davetine olumlu yanıt! "Ziyaretimiz olasıdır"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Noter masası ve kumar masası" benzetmesinin yaparak ayrıldığı 6'lı koalisyon masasına, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ilan edilmesi şartıyla geri döneceğini açıklamıştı. Bu talebin CHP tarafından olumlu karşılanması üzerine Meral Akşener, dün Saadet Partisi ev sahipliğinde düzenlenen 6'lı koalisyonun son toplantısına katılmıştı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, toplantının ardından yapılan açıklamada, 6'lı koalisyonun adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu bildirdi.
HDP'DEN KILIÇDAROĞLU'NA AÇIK İTTİFAK MESAJI: PARTİMİZE BEKLERİZ
Yaşanan bu gelişmelerin ardından HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'nu partilerine davet ederek açık ittifak mesajı verdi. yaptığı çağrıda "Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, kendisiyle genel merkezimizde bunları konuşmak için ziyaretini bekliyoruz." dedi.
"KILIÇDAROĞLU'NU HDP'YE BEKLİYORUZ"
Terör örgütü PKK destekçiliği nedeniyle Edirne'de cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş da Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklanır açıklanmaz sosyal medyadan dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Demirtaş, Mithat Sancar'ın da görselini paylaşarak "Sayın Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun diyoruz. Kendisini HDP'ye de bekliyoruz." şeklinde bir paylaşımda bulundu.
CHP'DEN OLUMLU YANIT
CHP'den Altılı Koalisyon'un gizli ortağının bu talebine olumlu yanıt geldi. Özgür Özel, yaptığı açıklamada, "Mithat Sancar'ın tebrikine teşekkür ediyoruz bu çok kıymetli. Bir cumhurbaşkanı adayı tüm siyasi partileri ziyaret edebilir. Tüm siyasi partileri ziyaretle yükümlüdür. Seçim güvenliği için çıktığımız yolda da HDP'yi ziyaret ettik. HDP'yi bu kampanya süreci başlamadan ya da kampanya sürecinde bir ziyaret etmek olasıdır" ifadelerini kullandı.