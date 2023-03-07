SON DAKİKA | Meral Akşener 6’lı koalisyonda kriz çıkaran toplantıyı anlattı: Ben değil masa kalktı!

Son dakika haberi: 6'lı koalisyon Cumhurbaşkanı adayını Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıkladı ancak kriz tam olarak bitmedi. İYİ Partili isimler sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda adeta Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmezden gelerek Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu öne çıkarma çabası içerisine girdi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Türkiye'nin konuştuğu 6'lı koalisyondaki kriz sürecini canlı yayında anlattı. Akşener, masadan kalkmadığını vurgularken 5 lidere üstü kapalı mesaj verdi.
Akşener şu ifadeleri kullandı:
'BEN DEĞİL MASA KALKTI'
Pazar gününün gecesinden bahsediyorum. Hiçbir şey gizli saklı değil. Perşembe günkü müzakere masasında, müzakereye kapalı ortam oluştu. Yani; siz bir fikir ortaya koyuyorsunuz diğer 5 kişi tek bir konuda karar almış, onun üzerinden geri gitmiyor. Siz de bunun tartışılmasını arzu ediyorsunuz. Dolayısıyla orada ne oluyor? Herkes bana masadan kalktı diyor ama; masa kalktı.
Meral Akşener 6'lı koalisyonda kriz çıkaran toplantıyı anlattı: Ben değil masa kalktı! | Video
KRİZ ÇIKARAN AÇIKLAMALARININ ARKASINDA DURDU!
Akşener zehir zemberek açıklamalarıyla ilgili ise, "O metni kendim yazdım. Ben tarihçiyim neticede, sosyal bilimciyim. 28 yıldır aktif politika yapıyorum. Bir siyasi partinin mutfağını yönettim. Sert olarak algılanabilir; ama aslında net olmasına dikkat ettim. Aşırı netlikler genel olarak sinir bozar. Bu 'hayır biz beşimiz böyle düşünüyoruz, senin önerilerin herhangi bir takdire uygun değil' gibi tutum alınırsa, o zaman net olursunuz. Çünkü siz, kendimden bahsediyorum, kişisel olarak hiçbir şeyin talibi değilim." dedi.