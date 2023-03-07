SON DAKİKA | Meral Akşener 6’lı koalisyonda kriz çıkaran toplantıyı anlattı: Ben değil masa kalktı!

KRİZ ÇIKARAN AÇIKLAMALARININ ARKASINDA DURDU!

Akşener zehir zemberek açıklamalarıyla ilgili ise, "O metni kendim yazdım. Ben tarihçiyim neticede, sosyal bilimciyim. 28 yıldır aktif politika yapıyorum. Bir siyasi partinin mutfağını yönettim. Sert olarak algılanabilir; ama aslında net olmasına dikkat ettim. Aşırı netlikler genel olarak sinir bozar. Bu 'hayır biz beşimiz böyle düşünüyoruz, senin önerilerin herhangi bir takdire uygun değil' gibi tutum alınırsa, o zaman net olursunuz. Çünkü siz, kendimden bahsediyorum, kişisel olarak hiçbir şeyin talibi değilim." dedi.