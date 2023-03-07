Meral Akşener 6'lı koalisyonda kriz çıkaran toplantıyı anlattı: Ben değil masa kalktı! | Video
İYİ Parti lideri Meral Akşener 6'lı koalisyonda kriz çıkaran toplantıyı ilk kez canlı yayında anlattı. Meral Akşener masada müzakereye kapalı bir ortam oluştuğunu vurgulayarak, "5 kişi tek bir konuda karar almış, onun üzerinden geri gitmiyor. Herkes bana masadan kalktı diyor ama masa kalktı." ifadelerini kullandı.
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