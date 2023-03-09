Eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan’dan bomba açıklama! “Kılıçdaroğlu mu hak-hukuk-adalet getirecek?!”

Altılı koalisyondaki krizin ardından cumhurbaşkanı adayı olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesi sonrasında eski CHP'lilerden bir bir açıklamalar gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada gelişmeleri yorumlayanlardan biri ise Eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan oldu.

"FETÖ VE PKK SEVİCİLİĞİ YAPAN…"

Sapan, Kılıçdaroğlu'nun siyasi geçmişindeki duruşunu anlatan ve yaptıklarını vurgulayan bir açıklama yaptı. Sapan resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun yaptıklarını tek tek saymayı da ihmal etmedi. Sapan şunları söyledi: "İhale hırsızlarını meclise sokan, sabah söylediğini akşam inkar eden, depremzedeler yerine adaylığını önceleyen, CHP'yi mezhepçi parti yapan, Atatürk'ten nefret eden, Seyit Rıza, FETÖ ve PKK seviciliği yapan, tüm Atatürkçüleri ihraç eden Kemal Kılıçdaroğlu mu hak-hukuk-adalet getirecek?!"