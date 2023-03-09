SON DAKİKA: DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’dan flaş çıkış: Kılıçdaroğlu’na destek vermeyeceğiz!

6'LI KOALİSYONUN ADAYI KILIÇDAROĞLU'NA REST

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 6'lı koalisyonun ülkenin bekasını sıkıntıya sokacak çalışmalar içinde olduğunu vurguladı ve Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceklerini söyledi.

Aksakal'ın açıklaması şöyle:

Ülkenin bekasını sıkıntıya sokacak bazı girişimler varsa DSP o çalışmaların bırakın içinde olmayı kenarında dahi olmaz.