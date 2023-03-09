Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan flaş çıkış: Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceğiz!
Giriş Tarihi: 9.3.2023 14:51 Son Güncelleme: 9.3.2023 14:56

SON DAKİKA: DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan flaş çıkış: Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceğiz!

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceklerini net bir dille açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Ülkenin bekasını sıkıntıya sokacak bazı girişimler varsa DSP o çalışmaların bırakın içinde olmayı kenarında dahi olmaz." dedi.

SON DAKİKA: DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’dan flaş çıkış: Kılıçdaroğlu’na destek vermeyeceğiz!

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçbir şekilde desteklemeyeceklerini açıkladı.

6'LI KOALİSYONUN ADAYI KILIÇDAROĞLU'NA REST

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 6'lı koalisyonun ülkenin bekasını sıkıntıya sokacak çalışmalar içinde olduğunu vurguladı ve Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceklerini söyledi.

Aksakal'ın açıklaması şöyle:

Ülkenin bekasını sıkıntıya sokacak bazı girişimler varsa DSP o çalışmaların bırakın içinde olmayı kenarında dahi olmaz.

CUMHUR İTTİFAKI'NA MI KATILACAKLAR

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında Cumhur İttifakı'na yeni katılacak partiler olduğunu belirterek, DSP ve Anavatan Partisi'nin AK Parti, MHP ve BBP ile birlikte Cumhur İttifakı'nda olacağını duyurmuştu.

DSP'den açıklama "Kılıçdaroğlu'nu desteklemiyoruz" | Video

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SON DAKİKA: DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan flaş çıkış: Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceğiz!
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