SON DAKİKA: DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’dan flaş çıkış: Kılıçdaroğlu’na destek vermeyeceğiz!

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu hiçbir şekilde desteklemeyeceklerini açıkladı.
6'LI KOALİSYONUN ADAYI KILIÇDAROĞLU'NA REST
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 6'lı koalisyonun ülkenin bekasını sıkıntıya sokacak çalışmalar içinde olduğunu vurguladı ve Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceklerini söyledi.
Aksakal'ın açıklaması şöyle:
Ülkenin bekasını sıkıntıya sokacak bazı girişimler varsa DSP o çalışmaların bırakın içinde olmayı kenarında dahi olmaz.
CUMHUR İTTİFAKI'NA MI KATILACAKLAR
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında Cumhur İttifakı'na yeni katılacak partiler olduğunu belirterek, DSP ve Anavatan Partisi'nin AK Parti, MHP ve BBP ile birlikte Cumhur İttifakı'nda olacağını duyurmuştu.
DSP'den açıklama "Kılıçdaroğlu'nu desteklemiyoruz" | Video