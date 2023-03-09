SON DAKİKA: DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan flaş çıkış: "Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceğiz!" | Video

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceklerini net bir dille açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Ülkenin bekasını sıkıntıya sokacak bazı girişimler varsa DSP o çalışmaların bırakın içinde olmayı kenarında dahi olmaz." dedi. Aksakal 'Cumhur İttifakı'na katılım konusunda; "Teklif gelirse tabii ki değerlendiririz, parti meclisi toplanacak" dedi