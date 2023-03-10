“Masayı 7'nci ayak yönetiyor"

15 Temmuz şehidi Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit ile Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in babası Hüseyin Güler, CHP ve HDP arasındaki açıklamaları malumun ilamı olarak yorumladı.Kılıçdaroğlu hep helalleşmeden bahsediyordu. Meğer Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve HDP ile helalleşmiş. Bu açıklamalar eğer seçilirse Kılıçdaroğlu'nun kukla bir Cumhurbaşkanı olacağının ayak sesleridir. Bunlar terör örgütleriyle de kucak kucağa geziyorlar. Helalleşmeden bahsediyor. Hesaplaşmadan helalleşme olmaz.Kılıçdaroğlu ve Altılı Masa resmen HDP'ye teslim olmuştur. Benim altılı çete dediğim masayı 7. ayak HDP yönetiyor. Belediye başkanlığı seçimlerinde Meral Akşener, 'HDP olursa biz yokuz' diyordu. Peki kazandığınız başkanlıkları HDP'nin oyluyla kazanmadınız mı? Bir şehit babası olarak benim kapıma bir gün olsun gelmeyen CHP zihniyeti, teröristlerin cenazesinde çok iyi saf tuttu. CHP, HDP'ye bakanlık da verir başbakanlık da verir. Akşener, o masayı terk ettiğinde noter masası diye nitelendirdi. Ancak kendisi onlardan daha büyük notermiş.Bugüne kadar gizlenen ittifak artık alenileşti. Demirtaş cezaevinden Kılıçdaroğlu'nu kutladı, CHP'den teşekkür eder gibi bakanlık imalı açıklama geldi. Keşke Kılıçdaroğlu ilk olarak şehit ailelerini ziyaret edip helalleşseydi. Ama onlar için önemli olan HDP. Şehit aileleri olarak hakkımız onlara helal değil.