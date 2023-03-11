İstanbul’un deprem sorununu 5 yılda çözerim demişti... İmamoğlu verdiği sözü unuttu

SEÇİMDEN ÖNCE 5 YIL İSTEMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu'nun İBB seçimlerinden önce ise bu konuda farklı fikirde olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'un deprem sorununu 5 yılda çözeceğini iddia eden İmamoğlu verdiği sözü böyle unuttu! | Video

Seçim öncesi katıldığı Oğuzhan Uğur'un BabalaTV programında İmamoğlu'nun seçmenden depreme hazırlıklı hale gelmek için 5 yıl istemişti.

İmamoğlu, göreve geldikten sonra kaç yılda deprem sorununu çözeceği sorusuna, "5 yılda çözeriz. Yani hayalci kimse olamaz ama 5 yılda çok hızlı hareket edilip çözülebilecek durumda." diye cevap vermişti.