İstanbul'un deprem sorununu 5 yılda çözeceğini iddia eden İmamoğlu verdiği sözü böyle unuttu! | Video

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yılında yaptığı bir konuşmada İstanbul'u 5 yılda depreme hazır hale getireceğini iddia etmişti. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan İmamoğlu İstanbul'un depreme hazırlığı için 100 yıla ihtiyacı olduğunu söyledi.