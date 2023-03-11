İstanbul'un deprem sorununu 5 yılda çözeceğini iddia eden İmamoğlu verdiği sözü böyle unuttu! | Video
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yılında yaptığı bir konuşmada İstanbul'u 5 yılda depreme hazır hale getireceğini iddia etmişti. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan İmamoğlu İstanbul'un depreme hazırlığı için 100 yıla ihtiyacı olduğunu söyledi.
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