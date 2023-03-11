Türkiye’deki en üst düzey terörist Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya öldürüldü

Son dakika haberi... Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit J.Uzm.Çvş İslam Çubuk operasyonunda urt içindeki en üst düzey terörist olan Kırmızı Kategoride aranan sözde Botan Saha Sorumlusu Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya etkisiz hale getirildi.
Şırnak İli, Merkez İlçesi, Bestler Dereler Bölgesinde Şırnak J.Bölge K.lığı koordinesinde Çakırsöğüt J.Komd.Tug.K.lığı ve Şırnak İl J.K.lığına ait unsurlarca 22 Ocak tarihinde Şırnak Besta Giresinumu Bölgesinde toplam 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
07 Mart 2023 tarihinde başlayan ve halen devam eden Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit J.Uzm.Çvş İslam ÇUBUK (Bestler Dereler) 2023-1 Operasyonu kapsamında çatışma bölgesinde yapılan arama tarama faaliyeti sırasında bulunan cesetin , yurt içindeki en üst düzey terörist olan Kırmızı Kategoride aranan sözde Botan Saha Sorumlusu Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya olduğu belirlendi.