Video Yaşam SON DAKİKA: Türkiye'deki en üst düzey terörist Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya öldürüldü | Video
SON DAKİKA: Türkiye'deki en üst düzey terörist Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya öldürüldü | Video

SON DAKİKA: Türkiye'deki en üst düzey terörist Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya öldürüldü | Video

11.03.2023 | 12:14

Son dakika haberi... Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit J.Uzm.Çvş İslam Çubuk operasyonunda urt içindeki en üst düzey terörist olan Kırmızı Kategoride aranan sözde Botan Saha Sorumlusu Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya etkisiz hale getirildi

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SON DAKİKA: Türkiye’deki en üst düzey terörist Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya öldürüldü | Video 04:45
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