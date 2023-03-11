SON DAKİKA: Türkiye'deki en üst düzey terörist Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya öldürüldü | Video
Son dakika haberi... Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit J.Uzm.Çvş İslam Çubuk operasyonunda urt içindeki en üst düzey terörist olan Kırmızı Kategoride aranan sözde Botan Saha Sorumlusu Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya etkisiz hale getirildi
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