FETÖ’cü Tuna Bekleviç’ten Kılıçdaroğlu’na açık mektup! ’Türkiye’ye dönmek için hazırız’ mesajı

'Birleşe birleşe kazanacağız' sözünüzden aldığımız cesaretle muhalefet, gücünü farklılıklardan aldığı sürece, tüm muhalif güçlerin otoriterlik ve hukuk tanımazlığın zulmü karşısında birleşeceğini düşünüyoruz. Bizler siyasi pozisyonlar talep etmiyoruz. Ülkemize güven içerisinde dönebilmeyi, uzmanlıklarımız ile ülkemize değer katmayı ve sevdiklerimiz ile huzur içerisinde yaşayabilmeyi talep ediyoruz. Bu metni bir partinin, grubun veya bir cemaatin uzantısı olarak değil; bu duygularla yaşayan bağımsız bireyler olarak kaleme alıyoruz. İmzamız anonim olsa da duygularımız milyonlardır. Halkımızın gerçek adalet ve hakiki eşitlik talebini haykırdığınız sürece hepimiz yanınızdayız!"

Firari FETÖ'cü Burak Çopur: Altılı masayı biz kurduk, HDP ve İYİ Parti'yi normalleştireceğiz