6’lı koalisyon da HÜDA PAR ile görüşmüş! İşte o kareler

SAADET, HÜDAPAR'A NE TEKLİF ETTİ?

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 10 Mayıs 2018 tarihinde HÜDA PAR ile temaslarına dair yaptığı açıklamada seçimlerle ilgili ortak liste teklifi sunulduğu ifade edildi. 15 Mart 2021 tarihinde dönemin HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam ile Saadet Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Saadet'in genel merkezinde bir araya geldi. İkili görüşme sonrası basına açıklama da yaptı. 14 Nisan 2022 tarihinde ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HÜDA PAR'ı ziyaret ederek HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüşme gerçekleşti. Karamollaoğlu, ziyaretin ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret ettim. Gündemdeki konulara dair fikir alışverişinde bulunduk. Misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

KAFTANCIOĞLU'NDAN KAHVE DAVETİ!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Eski HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük ise Elibüyük'ün annesinin rahatsızlığından dolayı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşme esnasında Kaftancıoğlu, Elibüyük'ü kahve içmeye de davet etti. Elibüyük ise bu görüşmeyi 17 Mart 2021 tarihinde sosyal medya hesabından paylaşarak şunları aktardı: "Annemin rahatsızlığından dolayı arayıp geçmiş olsun dileklerinde bulunan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na ve Saadet Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı'ya teşekkür ederim. Canan Hanım'ın nazik kahve davetine de en kısa zamanda icabet edeceğim."

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