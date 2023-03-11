Giriş Tarihi: 11.03.2023 15:58 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 16:46

Koalisyon dönemlerinin acı hafızası: Yokluk, kriz, kaos, kargaşa... Onlar kavga etti faturayı halk ödedi

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek ve Demokrat partilerinin oluşturduğu altılı koalisyonunun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı mutabakat metninde ise Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçildiği takdirde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı belirtildi. 6'lı masa denilen bir koalisyon projesi, yaklaşık bir yıldır Türkiye'nin gündemini meşgul ediyor. Bu proje, Türkiye'ye ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan büyük zarar veren siyasiler ve partiler arasındaki krizin ve kavganın faturasını vatandaşların katbekat ödediği, koalisyon hükümetini hatırlatıyor... İşte Türkiye'nin koalisyon geçmişi ve dönemin gazete manşetleri...