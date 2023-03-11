Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Koalisyon dönemlerinin acı hafızası: Yokluk, kriz, kaos, kargaşa... Onlar kavga etti faturayı halk ödedi
Giriş Tarihi: 11.03.2023 15:58 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 16:46

Koalisyon dönemlerinin acı hafızası: Yokluk, kriz, kaos, kargaşa... Onlar kavga etti faturayı halk ödedi

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek ve Demokrat partilerinin oluşturduğu altılı koalisyonunun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı mutabakat metninde ise Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçildiği takdirde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı belirtildi. 6'lı masa denilen bir koalisyon projesi, yaklaşık bir yıldır Türkiye'nin gündemini meşgul ediyor. Bu proje, Türkiye'ye ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan büyük zarar veren siyasiler ve partiler arasındaki krizin ve kavganın faturasını vatandaşların katbekat ödediği, koalisyon hükümetini hatırlatıyor... İşte Türkiye'nin koalisyon geçmişi ve dönemin gazete manşetleri...

Koalisyon dönemlerinin acı hafızası: Yokluk, kriz, kaos, kargaşa... Onlar kavga etti faturayı halk ödedi

6'lı koalisyonda adaylık krizi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanı ile sona erdi ancak bu kez de Cumhurbaşkanı Yardımcılığı krizi gündeme geldi. Koalisyon masasının açıkladığı 12 maddelik metinde Millet İttifakı'nda yer alan diğer 5 parti liderinin Cumhurbaşkanı Yardımcılığı alacağı belirtildi.

Koalisyon dönemlerinin acı hafızası: Yokluk, kriz, kaos, kargaşa... Onlar kavga etti faturayı halk ödedi

5+2 FORMÜLLÜ CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in adaylık savaşında en başından beri desteklediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ise koalisyon metnine göre, seçilen Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek görev ve tarihte Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Koalisyon dönemlerinin acı hafızası: Yokluk, kriz, kaos, kargaşa... Onlar kavga etti faturayı halk ödedi

6'lı Masa olarak Türk siyaset tarihine geçen hareket, henüz cumhurbaşkanı adayını açıklama imkânı bulamadan 3 Mart'ta dağılmıştı. HDP'nin katılması ile birlikte 7'li koalisyon projesine dönüşen bu oluşum, 1 cumhurbaşkanı 7 cumhurbaşkanı yardımcısı ve 6+1 parti ile Türkiye'yi yönetmeyi düşünüyor. Peki bu koalisyondan bir istikrar çıkabilir mi?

İşte Türkiye'nin koalisyon geçmişi ve dönemin gazete arşivleri...

Türkiye'nin koalisyon altında ezildiği yıllar… Kriz ve kaos yılı: 1995 | Video

Koalisyon dönemlerinin acı hafızası: Yokluk, kriz, kaos, kargaşa... Onlar kavga etti faturayı halk ödedi
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Koalisyon dönemlerinin acı hafızası: Yokluk, kriz, kaos, kargaşa... Onlar kavga etti faturayı halk ödedi
SON DAKİKA