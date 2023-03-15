100 gün hükümet kurulmasını bekleyen millet! Oy var, parti var ama hükümet yok

Türkiye'nin yakın siyasi tarihi; koalisyonlar, kurulup kısa zamanda çöken, yeniden faklı şekilde tesis edilip ancak bir türlü uzun ömürlü olmayan hükümetlerin tarihidir. AK Parti'nin 2002 yılında tek başına iktidara gelmesinden bu yana ise tek parti olarak yönetimi elinde bulundurması bir anlamda koalisyonlar tarihini de kesintiye uğratarak istikrarlı bir yönetim modeli ortaya koydu. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin halkın oyuyla 2017'de kabul edilmesinin ardından koalisyonlar dönemi de resmi olarak sona erdi.