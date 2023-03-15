SON DAKİKA: PKK elebaşı Murat Karayılan’dan 6’lı koalisyona açıktan destek: 14 Mayıs’ta sadece Cumhurbaşkanı değil, sistem de değişecek

Terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan, 6'lı koalisyona bir destek daha verdi. Karayılan, "14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil, sistem seçilecektir" dedi. Karayılan, Mustafa Karasu, Duran Kalkan ve Cemil Bayık gibi örgütün sözde yöneticileri daha önce de muhalefete destek niteliğinde açıklamalar yapmış, HDP ile işbirliğinin geliştirilmesi mesajını vermişti.

Karayılan'dan 6'lı koalisyona destek "Muhalefet güçlendi. Önder Apo'nun özgür olma vakti geldi" | Video