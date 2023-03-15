Video Haber Karayılan'dan 6'lı koalisyona destek "Muhalefet güçlendi. Önder Apo'nun özgür olma vakti geldi" | Video
Karayılan'dan 6'lı koalisyona destek

Karayılan'dan 6'lı koalisyona destek "Muhalefet güçlendi. Önder Apo'nun özgür olma vakti geldi" | Video

15.03.2023 | 11:31

Terör örgütü PKK’nın yöneticisi Murat Karayılan: "14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil, sistem seçilecektir. 6’lı Masa'ya operasyon çekmek istediler ama masa dağılmadı. Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir. Önder Apo’nun özgür olma vakti gelmiştir. Artık bu aşamadayız." dedi.

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