Twitter’da seçim öncesi büyük operasyon! AK Parti’den tepki geldi: Durum artık daha tehlikeli bir boyuta taşındı

(AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas)

TWİTTER'DAKİ FETÖ'CÜLERE DİKKAT!

"FETÖ'cü hesaplar çok aktif şekilde gösteriliyor." diyen Arvas sözlerini şöyle sürdürdü:

Birçok haber sayfası görünümündeki hesabı gösteriyorlar. Bunların kurumsal kimlikleri yok, künyeleri yok. Sahibi belli değil. Bu sayfalar bir otoriteymiş gibi Türkiye'deki kullanıcılara gösteriliyor. Bunların birçoğunun FETÖ bağlantısı olduğu biliniyor. Bunlar Türkiye'de dezenformasyon, manipülasyon ve yalan haber paylaşıyorlar. Halkı korku, kin ve nefrete paylaşacak içerikler paylaşıyorlar. Bunu da sıklıkla kullanıcıların önüne düşürmeye başladılar. Biz Twitter ile daha önce iletişime geçmiştik, 'Bizim bununla bir alakamız yok' gibi bir yanıt vermişlerdi. Artık Twitter yetkilileri ile bir bağlantımız da kalmadı. Kendileri pek iletişime geçme taraftarı değildir. Twitter'da çalışan İngilizler, İrlandalılar falan bunu yapıyor demiyoruz. Twitter'da çalışan birçok Türkiye'de ihraç edilmiş veya orada yaşayan FETÖ'cüler olduğunu biliyoruz.

Arvas, geçmişte AK Parti aleyhinde yayınlanan raporu hatırlattı, "Geçmişte 3 yıl önce bir rapor yayınlanmıştı. Rapor başlığı şöyleydi: AKP Gençlik Kolları'na bağlı 7 bin troll hesap kapatıldı gibi Cambridge Üniversitesi tarafından bir rapor hazırlanmıştı. Biz bu kapatılan hesapların hepsine baktık. Bu hesapların hiçbirinin bizimle, uzaktan yakından ilgisinin olmadığını gördük. Bu kişilerin tamamının PKK sempatizanları olduğunu, onların paylaşımlarını beğenip, yaydıklarını gördük. O dönem de bunu söylemiştik. Bu kişiler hala Twitter'da etkin bir şekilde rapor hazırlıyorlar." dedi.