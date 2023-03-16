Twitter’da seçim öncesi büyük operasyon! AK Parti’den tepki geldi: Durum artık daha tehlikeli bir boyuta taşındı

Twitter'da son algoritma değişikliği ile birlikte birçok kullanıcının önüne muhalif kişiler, FETÖ ve PKK sempatizanlarının paylaşımları takip etmemelerine rağmen sıklıkla düşüyor. Bu durum Twitter kullanıcılarının tepkisini çekiyor. Yaklaşan 14 Mayıs seçimleri öncesi FETÖ ve PKK destekçilerinin dezenformasyonlarının yoğun şekilde gösterilmesi kuşkuları da artırıyor. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, sabah.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede, "Hesabı ilk açtığınızda bile size önerilen hesaplar muhalif hesaplardır. Şimdi bunu bir tık daha ileri götürdüler. İnsanların dezenformasyon ürettiğine inanarak takip etmedikleri hesapları zorla önlerine çıkarıyorlar." dedi. Arvas, muhalefetin Twitter'daki bu avantajı daha fazla dezenformasyon üreterek kullanacağını tahmin ettiklerini de sözlerine ekledi.
"İSTİSNASIZ TÜRKİYE'DE TÜM KULLANICILARA MUHALİF HESAPLAR GÖSTERİLİYOR"
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, Twitter'da muhalif kişiler, FETÖ ve PKK sempatizanı hesapların sık sık kullanıcıların önüne çıkarılmasını şöyle değerlendirdi:
Yaklaşık 1 yıldır Twitter kullanıcıları bununla karşılaşıyor. Hesabı ilk açtığınızda bile size önerilen hesaplar muhalif hesaplardır. Bunu bir tık daha ileri götürerek şunu yapmaya başladılar. Son 7-8 aydır sizin takip etmediklerinizi de Twitter size göstermeye başladı. Algoritmanın mantığının şöyle olması gerekir; siz bir etkileşime girmişsinizdir ya da sizin bir arkadaşınız etkileşime girmiştir. O da sizin önünüze çıkar. Ocak ayının başından bu yana istisnasız Türkiye'deki tüm kullanıcılara muhalif hesaplar gösteriliyor.
(AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas)
TWİTTER'DAKİ FETÖ'CÜLERE DİKKAT!
"FETÖ'cü hesaplar çok aktif şekilde gösteriliyor." diyen Arvas sözlerini şöyle sürdürdü:
Birçok haber sayfası görünümündeki hesabı gösteriyorlar. Bunların kurumsal kimlikleri yok, künyeleri yok. Sahibi belli değil. Bu sayfalar bir otoriteymiş gibi Türkiye'deki kullanıcılara gösteriliyor. Bunların birçoğunun FETÖ bağlantısı olduğu biliniyor. Bunlar Türkiye'de dezenformasyon, manipülasyon ve yalan haber paylaşıyorlar. Halkı korku, kin ve nefrete paylaşacak içerikler paylaşıyorlar. Bunu da sıklıkla kullanıcıların önüne düşürmeye başladılar. Biz Twitter ile daha önce iletişime geçmiştik, 'Bizim bununla bir alakamız yok' gibi bir yanıt vermişlerdi. Artık Twitter yetkilileri ile bir bağlantımız da kalmadı. Kendileri pek iletişime geçme taraftarı değildir. Twitter'da çalışan İngilizler, İrlandalılar falan bunu yapıyor demiyoruz. Twitter'da çalışan birçok Türkiye'de ihraç edilmiş veya orada yaşayan FETÖ'cüler olduğunu biliyoruz.
Arvas, geçmişte AK Parti aleyhinde yayınlanan raporu hatırlattı, "Geçmişte 3 yıl önce bir rapor yayınlanmıştı. Rapor başlığı şöyleydi: AKP Gençlik Kolları'na bağlı 7 bin troll hesap kapatıldı gibi Cambridge Üniversitesi tarafından bir rapor hazırlanmıştı. Biz bu kapatılan hesapların hepsine baktık. Bu hesapların hiçbirinin bizimle, uzaktan yakından ilgisinin olmadığını gördük. Bu kişilerin tamamının PKK sempatizanları olduğunu, onların paylaşımlarını beğenip, yaydıklarını gördük. O dönem de bunu söylemiştik. Bu kişiler hala Twitter'da etkin bir şekilde rapor hazırlıyorlar." dedi.
"ARTIK DAHA DA TEHLİKELİ BİR BOYUTA TAŞIDILAR"
"Mecralarda hiçbir şeyin şeffaf olmadığını, sürekli müdahalede bulunduklarını ifade ediyoruz." diyerek sözlerini sürdüren Arvas, son olarak şunları söyledi:
Artık daha da tehlikeli bir boyuta taşıdılar. İnsanlar ben bunun dezenformasyon yaptığını düşünüyorum artık takip etmiyorum diyor ancak onun önüne hala o hesaplar getiriliyor. Bu da, bu mecraların doğasına aykırı. Bizim önümüzde çok önemli bir seçim var. Bazı partilerin dezenformasyonu nasıl bir silah olarak kullandıklarını bildiğimiz için bundan sonra da Twitter'ın da onlara alan açması ile birlikte bunu daha güçlü olarak kullanacaklar.
NE OLMUŞTU?
Twitter son algoritma değişikliği ile 'Sana Özel ve Takip Ettiklerin' seçenekleri ile iki alan oluşturdu. Burada 'Sana Özel' alanında birçok kuruluş sansüre uğrarken, muhalefet lehine paylaşım yapanlar ile PKK ve FETÖ sempatizanı hesaplar kullanıcıların önüne çıkarıldı. Sıklıkla bu paylaşımlara maruz kalan vatandaşlar yaptıkları paylaşımlar ile duruma tepki gösterdi.