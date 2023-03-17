6’lı koalisyon ile HDP ittifakını PKK’nın yayın organında itiraf etti: Yeni sürecin öncüsü biz olacağız...

Temelli, yaptığı açıklamada, "Birçok şeyi çok net ve belirgin konuşmalıyız. Türkiye, 60 gün boyunca sürecek önemli bir mücadele hattına giriyor. Seçimlere gideceğiz. Seçimler önemli mi? Kesinlikle önemli. Bu seçimlerde iktidarı hep birlikte devireceğiz. HDP ile devireceğiz, Emek ve Özgürlük ittifakı ile devireceğiz. Toplumda var olan bu iktidara karşı kendisini var etmiş bütün ittifaklarla devireceğiz. Ama devirdiğimiz gün bir son değil bir başlangıç olacak. Yeniden inşa sürecinin öncüsü kimsenin kuşkusu olmasın ki HDP olacak. İttifaklar (CHP ve İYİ Parti) ile beraber hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu sözler 6'lı koalisyon ile HDP ittifakını gözler önüne seren en somut delil olarak kayıtlara geçti.

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