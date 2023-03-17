İl başkan yardımcısı, CHP’nin göz boyama siyasetini itiraf etti: 35 yıldır çivi çakmadık ama halk memnun

CHP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Nezih Anıl, CHP'nin seçmene bakış açısını ve yaklaşımını anlatan itiraf gibi bir açıklama yaptı. Anıl, 35 yıldır aynı vizyon projelerine yer verdiklerini, hiçbirini yapmadıklarını ama halkın memnun olduğunu itiraf etti. Anıl'ın açıklamaları, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehir belediyeleri yöneten CHP'li başkanların kriz anlarındaki ilgisiz belediyecilik anlayışının da ispatı gibi oldu. Vatandaşlar sosyal medyada, "CHP işte budur" yorumları yaptı.