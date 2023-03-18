Başkan Erdoğan: Deprem sonrası Çanakkale ruhuna ihtiyacımız var

Erdoğan, mesajında Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini dünyaya bir kez daha ilan ettiği büyük ve tarihi bir kahramanlık destanı olduğunu ifade etti.

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

"Bugün biz de ülkemiz ve milletimiz için Çanakkale Zaferinde ortaya koyduğumuz ruh ve iradeyle çalışıyor, her türlü zorluğu birlik ve beraberlikle aşabileceğimize olan inançla mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan şöyle devam etti: