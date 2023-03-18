Son Dakika: Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünde Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl anma törenine katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Deprem ve sel ile sarsıldığımız sarsıldığımız bu günlerde yeniden Çanakkale ruhuna ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.
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