Video Haber Çanakkale Zaferi'nin 108. yılında şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti | Video
Çanakkale Zaferi'nin 108. yılında şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti | Video

Çanakkale Zaferi'nin 108. yılında şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti | Video

18.03.2023 | 14:48

Çanakkale Zaferi'nin 108. yılında Gelibolu Şehitler Abidesi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti...

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