’Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı’ sözleri kriz yarattı: DEVA Partisi’nden Mansur Yavaş’a rest!

DEVA PARTİSİ'NDEN YAVAŞ'A REST!

Yavaş'ın yeni kriz olarak yorumlanan açıklamalarına yanıt DEVA Partisi'nden geldi.

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, "Parti liderlerinin milletvekili olması ile ilgili teklifi yapacak olan da yine parti liderleridir. Masaya ne getirilmişse o değerlendirilmiştir. İstişare, mutabakat ve müzakere ile cumhurbaşkanı adayı da belirlenmiştir. Cumhurbaşkanı yardımcılıkları ile ilgili konu da altı liderin imzasıyla mutabakata bağlanmıştır. Herkesin o mutabakata uygun hareket etmesi gerekir. Aksi taktirde imzaya aykırı hareket edilmiş olur ve bu da hiçbir liderden beklenemez. Eğer başka bir karar alınacaksa da yine o yer de altı liderin toplanacağı masadır." ifadelerini kullandı.

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