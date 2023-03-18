Karşıyaka Belediyesi maaşları ödeyemedi! İşçiler eylem yaptı

BİZ ANLAMAK İSTİYORUZ AMA EV SAHİBİ, BAKKAL ANLAMIYOR

"Evet para yok. Biz anlamak istiyoruz ancak evde çocuk, eş, mahalledeki bakkal, ev sahibi, banka, anlamıyor, anlatamıyoruz" diyen Gümüştekin, "Peki, siz bize bu durumu anlattığınızda sorun bitti mi zannediyorsunuz? Sizin için belki bitiyor ancak çalışanlar için asıl sorun o zaman başlıyor. Belediye başkanı bir TV programında 'Personele olan borcu ödediklerini, çok düşük miktarda bir borç kaldığını belirtip 'personelin eline geçecek bu para onlar için çok büyük hayati öneme sahip değil' demiştir. Her bir kuruş bizim alnımızın teridir, çocuğumuzun ekmeğidir. Biz bu maaşlarla bir ay boyunca geçinmeye çalışıyoruz, alamadığımız için artık geçinemiyoruz. Alacaklarımızın hepsi, bizim için hayati önem taşıyan, hayatımızı idame ettirdiğimiz ücretlerimizdir. Bu sözleriniz Karşıyaka Belediyesi çalışanlarını derinden yaralamıştır. Çözüm ise basın yoluyla kamuoyuna anlattıklarınız değil, işçinin evine götüreceği ekmeği, çocuğunun cebine koyacağı harçlığı, ödeyeceği faturaları düşünmeden yaşamak istemesidir."