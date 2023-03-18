SON DAKİKA: İYİ Parti’den istifa eden isim ateş püskürdü: Partinin kurucusu olarak söylüyorum, talimatı FETÖ’cüler verdi

ÜLKÜCÜLER DEĞİL, FETÖCÜLER KARAR VERİYOR

Millet İttifakı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından Meral Akşener'in sert sözleri sonrasında masaya bir anda geri getiren faktörün ne olduğu merak ediliyordu. İYİ Parti kurucularından olan Erdoğan'dan çarpıcı açıklama geldi. Erdoğan: İYİ Parti ve Meral Akşener'i çok iyi tanıyorum. Meral Akşener bu partiyi kurduğunda bu partiyi kuran birkaç kişiden biriydim ben parti kurulma aşamasında yanlış bir yöne gittiğini zaten görüyordum. Meral Akşener ülkücüleri ve Türk milliyetçilerini kullanarak bu partiyi kurdu. Bu partinin omurgasının temeli ülkücülerdi. Fakat şimdi baktığımızda iyi parti içerisinde teşkilatlarda gerçek anlamda ülkücü bulabilmek çok zor. Bu kadrolar zaman içerisinde gitti. FETÖ'cü kadrolar gelmeye başladı ve dizayn edildi. İYİ Parti tabanında seçmen Kılıçdaroğlu'nu istemiyor. Meral Akşener çok iyi oyuncudur. Parti tabanı Kılıçdaroğlu'nu istememesine rağmen 5 dakikalık üzgün fotoğrafı ile mesaj vermeye çalıştı. Meral Akşener, masanın teklifinin ardından genel idare kurulunu topladı, İl başkanlarını topladı, başkanlık divanını topladı ve millet ittifakı olarak Kılıçdaroğlu'nu destekleyip desteklemeyeceklerini dair fikir görüşü yaptı. Genel idare kurulu ve il başkanları ve başkanlık divanı oy birliği ile Kılıçdaroğlu ile kazanamayacaklarını ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktıklarını söylediler. Okyanus ötesinde gelen talimat ile Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etti. Ve iki belediye başkanının cumhurbaşkanın yardımcısı olmasını istedi o tutanağa isim yazılmadan iki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını söyledi. Peki Meral Akşener başkanlık divanı ve il başkanları ve kurulda aldığı kararı yok saymış oldu. Bu partinin kurucusu olarak söylüyorum, bu talimat direk okyanus ötesinden geldi."