Son dakika haberler... Altılı koalisyon dün adayını açıklamak üzere 12. kez toplanmıştı. Toplantıda İYİ Parti hariç CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda anlaştı. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masaya, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdi. İYİ Parti'nin önerisine rağmen oy çokluğu ile Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kabul edildi.
AKŞENER MASAYI DAĞITTI
Meral Akşener bugün GİK üyeleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçen Akşener, "İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Ne bir kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız" ifadeleriyle 6'lı masadan ayrıldıklarını açıkladı.
Ancak önerimiz kabul görmedi. Anladık ki şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Biz İYİ Parti'yi bunun için kurmadık. Üzülerek söyleyerek geldiğimiz noktada Altılı Masa millet iradesini yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Bir noter masasına dönüşmüştür. Bu masa artık potansiyel adayların tartışabildiği ortak akıl platformu olmaktan çıktı. Ne bir kumar masasında ne bir noter masasında olmayacağız.
AKILLARA BAŞKAN ERDOĞAN'IN 6'LI MASA SÖZLERİ GELDİ
Akşener'in bu açıklamasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 6'lı masaya yönelik sözleri geldi. Başkan Erdoğan masa için, "Buradan bir şey çıkmaz.
Meral Akşener Altılı Koalisyonu dağıttı! Başkan Erdoğan'ın altılı masa sözleri yeniden gündem oldu | Video
Buradan bol bol masada toplanıp dağılmak için. İranlıların güzel bir sözü var, "'Nişestend u goftend u ber-hâstend''. Otudular, konuştular, dağıldılar..." ifadelerini kullanmıştı.SON DAKİKA Haberi: 6'lı masa dağıldı! İYİ Parti GİK Toplantısı sonrası Meral Akşener'den açıklamalar: Buna boyun eğmeyeceğiz