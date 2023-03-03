Meral Akşener Altılı Koalisyonu dağıttı! Başkan Erdoğan'ın altılı masa sözleri yeniden gündem oldu | Video

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün GİK üyeleri ile yaptığı toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçti. Akşner burada yaptığı açıklamada Altılı koalisyondan ayrıldıklarını açıkladı. Akşener'in bu açıklamalarının ardından akıllara Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 6'lı masa için söyledikleri geldi. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Buradan bir şey çıkmaz. Buradan bol bol masada toplanıp dağılmak için. İranlıların güzel bir sözü var, "'Nişestend u goftend u ber-hâstend''. Otudular, konuştular, dağıldılar..." ifadelerini kullanmıştı.