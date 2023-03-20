Aman çocuklarınıza dikkat edin! YouTube Kids’te cinsel içerikler de var LGBT ile ilgili içerikler de!

LGBT İLE İLGİLİ İÇERİKLER DE VAR CİNSEL İÇERİKLER DE

Toker, 7 yaşında bir kız çocuğu olarak YouTube Kids'te ayarlama yaptığında karşısına çıkanların 7 yaşındaki bir çocuğa uygun olmayan içerikler olduğunu gördü. Deneyimini anlatan Dijital Baba, özetle çocukları kötü yönde yönlendiren içerikler olduğunu belirtti. Bir kız çocuğuna uymayacak içeriklerin olduğunu ifade eden Toker, bunlar arasında cinsel içerikler olduğu gibi LGBT ile ilgili içeriklerin de olduğunu belirtti.

Toker, "Hayvanların birbirine şiddet göstermesiyle ilgili içerikler de var. Bir çocuğun yetişkinle öpüşme sahnesi de içerikler arasında. Anlayacağınız hemen hemen bir kız çocuğuna uymayacak her şey var. Erkek çocuğuna da uymaz. Peki ne yapabiliriz? Sadece kendinizin seçtiklerini işaretleyebilirdik ama o da çocuklar için sıkıcı hale geliyor"

"YOUTUBE'A ÇOCUK EMANET EDİLMEZ!"

Toker ebeveynleri uyararak şunları söyledi: "YouTube Kids platformunun bunu çocukların karşısına çıkartmaması gerekiyor ama bu platform çocukların karşısına bunları çıkarıyor. Platform bu şekilde çalışmıyor!" diyerek "YouTube'a çocuk emanet edilmez!" diye yazdı.