Aman çocuklarınıza dikkat edin! YouTube Kids’te cinsel içerikler de var LGBT ile ilgili içerikler de! | Video 20.03.2023 | 14:23 Sosyal medya platformlarında Dijital Baba olarak tanınan Orhan Toker, YouTube Kids platformuna 7 yaşında bir kız çocuğu olarak kendisini kayıt ederek yaşadığı deneyimi takipçileriyle paylaştı. Toker bir kız çocuğu olarak platformda yer aldığında, kız çocuğuna uygun olmayan cinsel içeriklerden LGBT ile ilgili içeriklere kadar birçok sakıncalı içeriğin karşısına çıktığını duyurdu. Toker ebeveynleri de bu konuda dikkatli olması için uyararak "YouTube'a çocuk emanet edilmez" dedi. İşte çocukları tehdit eden o içerikler… VİDEO DEVAM EDİYOR

Kendisini Dijital Baba olarak tanımlayan Orhan Toker'in sosyal medya platformu Instagram hesabında 1 milyondan fazla kişi tarafından takip ediliyor. "Dünyada hiçbir şey çocuklardan daha değerli değildir" diyen Toker'in sanal dünyaya dair sorunların yer aldığı çalışmaları da bulunuyor. Toker yakın zamanda YouTube Kids hakkında çocukların karşısına çıkarılan cinsel içeriklerle ilgili bir paylaşım yaptı.

"7 YAŞINDA BİR KIZ ÇOCUĞU OLARAK 15 DAKİKA VAKİT GEÇİRDİM"

Toker, YouTube Kids hakkında çocukların karşısına çıkarılan cinsel içeriklerle ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "YouTube Kids uygulamasında 7 yaşında bir kız çocuğu olarak 15 dakika vakit geçirdim. Uygulamanın ayarlarından 7 yaş ayarladım ve arama özelliğini açık bıraktım. Bakın karşıma neler çıktı! Bazılarınız, 'ben izleyebileceği videoları seçiyorum, başka bir şey izleyemiyor' diye söyleyecektir. Bunu ancak 4-5 yaşına kadar yapabilirsiniz. Daha yukarı yaşlarda çocuklar bundan sıkılır. Zaten önemli olan platformun çocuklara kesinlikle bir koruma uygulamadığını bilmemiz!"

LGBT İLE İLGİLİ İÇERİKLER DE VAR CİNSEL İÇERİKLER DE

Toker, 7 yaşında bir kız çocuğu olarak YouTube Kids'te ayarlama yaptığında karşısına çıkanların 7 yaşındaki bir çocuğa uygun olmayan içerikler olduğunu gördü. Deneyimini anlatan Dijital Baba, özetle çocukları kötü yönde yönlendiren içerikler olduğunu belirtti. Bir kız çocuğuna uymayacak içeriklerin olduğunu ifade eden Toker, bunlar arasında cinsel içerikler olduğu gibi LGBT ile ilgili içeriklerin de olduğunu belirtti.



Toker, "Hayvanların birbirine şiddet göstermesiyle ilgili içerikler de var. Bir çocuğun yetişkinle öpüşme sahnesi de içerikler arasında. Anlayacağınız hemen hemen bir kız çocuğuna uymayacak her şey var. Erkek çocuğuna da uymaz. Peki ne yapabiliriz? Sadece kendinizin seçtiklerini işaretleyebilirdik ama o da çocuklar için sıkıcı hale geliyor"

"YOUTUBE'A ÇOCUK EMANET EDİLMEZ!"

Toker ebeveynleri uyararak şunları söyledi: "YouTube Kids platformunun bunu çocukların karşısına çıkartmaması gerekiyor ama bu platform çocukların karşısına bunları çıkarıyor. Platform bu şekilde çalışmıyor!" diyerek "YouTube'a çocuk emanet edilmez!" diye yazdı.