Son dakika: Kılıçdaroğlu bugün HDP ile görüşecek

6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet bugün saat 12.00'de HDP'yi Meclis'te ziyaret edecek.
GEL BAKALIM BURAYA KEMAL VAKASI
CHP Genel Başkanı ve 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart Cumartesi günü HDP'yi ziyaret edeceği duyurulmuştu. Ziyaretin zamanlamasına tepki geldi. Çünkü 18 Mart, Çanakkale zaferinin yıldönümü, Şehitler Günü ve Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in terör örgütü PKK/YPG'den temizlendiği gün.
Tepkilerin ardından CHP, ziyaret gününü değiştirmeyi gündemine aldı. HDP ise ziyaretin ertelendiğini açıklamıştı. Gazeteciler Kılıçdaroğlu'na cumartesi günü yapılması planlanan HDP ziyaretinin ertelenmesinin gerekçesini sordu. Kılıçdaroğlu soruya "Onu bana sormayacaksınız, ev sahibine soracaksınız" diye yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun HDP açıklamasını alıntılayan Gazeteci Nedim Şener de "Gel bakalım buraya Kemal vakası" LOADİNG…CHP'nin genel başkanı, Millet İttifakı'nın adayı PKK/HDP'nin oyuncağı olmuş, "gel" deyince hazır ol'a geçen, "gelme" denince "hazır ol" da bekleyen' şeklinde yorum yaptı.
İŞTE HDP'NİN CHP'DEN İSTEDİKLERİ: ÖZERK DEVLET KURMA VE PKK'LILARIN SERBEST KALMASI
Kemal Kılıçdaroğlu HDP tarafından iptal edilen ziyaretinin bugün yapılacağı öğrenildi. HDP'nin istediği tavizlerin ne anlama geldiğini ve bu oyuna gelenlerin olası kazanma halinde dizlerini döveceğini aktardı. "Çok kritik bir gün geliyor. Ve muhalefet kazanırsa Türkiye bölünür" diyen Ardıç HDP'nin oy karşılığında CHP'den özerklik ve PKK'lıların serbest bırakılması ile ilgili neler istediğini tane tane anlattı.
İşte Ardıç'ın yazısından öne çıkanlar:
Lafı hiç oburtmadan bopurtmadan söyleyelim: Çok kritik bir gün geliyor.
Bu seçim yalnızca bir seçim değildir.
Çok çok kritik bir dönemeçtir.
İktidar kazanırsa mesele yok.
Muhalefet kazanırsa Türkiye bölünür.
***PKK ve HDP bölünmek yanlısı.
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Bunlar gelirlerse her türlü gelişmeyi isteyecekler ve alacaklar.
Çok büyük tatsızlık çıkacak.
O zaman çok yanarsınız...
Bizden uyarması.
Bakalım Kılıçdaroğlu da tarihe nasıl geçer ve de oy verenler sonradan nasıl dövünürler ama iş işten geçmiş olur...
Yeni bir anayasa... "Farkı kültürlere, kimliklere, inançlara, anadillerine ve yaşam tarzlarına saygıya dayalı eşit yurttaşlık" ha?...
14 Mayıs hızla yaklaşıyor.
Yanarsınız oğlum siz...
HDP'li Sırrı Süreyya Önder'den teröristbaşı Abdullah Öcalan'a selam: Özgürleşeceği günler yakındır
HDP'li Sırrı Süreyya Önder, terör sloganlarının atıldığı İzmir'deki Nevruz programında skandal ifadeler kullandı. Önder, "Eminim ki Sayın Öcalan da bu görüntüleri izliyordur. Buradan selam olsun ona da..." dedi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da, İstanbul'da skandal ifadeler kullanarak, "Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecritin bir an önce kaldırılmasını istiyoruz." demişti. HDP, seçimde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak desteklemeye hazırlanıyor.
HDP'Lİ ÖNDER: ÖCALAN'A SELAM OLSUN
İzmir'de terör gösterisine dönen Nevruz kutlamasında konuşan HDP'li Sırrı Süreyya Önder, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a selam gönderdi. Skandal görüntülerin yaşandığı Nevruz kutlamasında Önder, "Eminim ki Sayın Öcalan da bu görüntüleri izliyordur. Buradan selam olsun ona da... Başta kadın yoldaşlarımız olmak üzere, tutsak olan seçilmişlerimizi, yoldaşlarımızı saygı ile selamlıyoruz. Cezaevindeki tüm yoldaşlarımıza kuvvetli bir selam gönderelim. Onların özgürleşeceği günler yakındır." dedi.
"ÖZGÜRLEŞECEĞİ GÜNLER YAKINDIR"— Sabah (@sabah) March 20, 2023
HDP'nin İzmir'deki Nevruz etkinliğinde konuşan HDP'li Sırrı Süreyya Önder, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a selam gönderdi:
Eminim ki Sayın Öcalan da bu görüntüleri izliyordur. Buradan selam olsun ona da. pic.twitter.com/ThbJ9htFlt
BULDAN: ÖCALAN'IN AĞIRLAŞTIRILMIŞ TECRİTİ KALDIRILSIN
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da, teröristbaşı Öcalan'a selam gönderip skandal ifadeler kullandı:
Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecritin bir an önce kaldırılmasını istiyoruz.
HDP, KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEMEYE HAZIRLANIYOR
6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin desteğini almak için bir görüşme gerçekleştirecek. Kulislerdeki bilgilere göre; HDP, aday çıkarmayacak ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek. HDP'nin kayyum uygulamasının kaldırılması, anadilde eğitim, terör operasyonlarının durması, cezaevlerindeki tutukluların salınması gibi şartları bulunuyor.