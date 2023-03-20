SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu - HDP görüşmesi başladı! HDP’nin CHP’den talepleri ne olacak? | Video
Son dakika haberleri... CHP ile HDP bugün pazarlık masasını kurdu. Geçtiğimiz günlerde HDP kanadından üst üste gelen açıklamalar ve HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden yazdığı yazıda Kılıçdaroğlu'na "Tutum Belgesi" dayatmasını yapmasının ardından, CHP lideri bugün saat 12.00'de Meclis'te HDP'li isimlerle görüşmeye başladı. Peki HDP’nin CHP’den talepleri ne olacak?
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