Video Haber Son Dakika: Kılıçdaroğlu bugün HDP ile görüşecek | Video
Son Dakika: Kılıçdaroğlu bugün HDP ile görüşecek | Video

Son Dakika: Kılıçdaroğlu bugün HDP ile görüşecek | Video

20.03.2023 | 11:08

Son dakika haberi: 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet bugün saat 12.00'de HDP'yi Meclis'te ziyaret edecek.

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