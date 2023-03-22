Rönesans Rezidans’ın yapı denetim sorumlusu’ndan pişkin ifade: Ben yapmadım babam yaptı

"Cennetten bir kare" denilerek satılan ve bine yakın kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın yapı denetim sorumluluğunu üstlenen ve kayıplara karışan Ali Onur Çinçinoğlu geçtiğimiz gün İzmir'de yakalandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni uluslararası kongrelerde temsil ettiği ve Onursal Başkanlığı'nı Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ın yaptığı Hatay Spor'da kulüp görevlisi olan Çinçinoğlu, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı. Çinçinoğlu'nun ifadesine SABAH ulaştı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nca sorgulanan İnşaat mühendisi Çinçinoğlu, Rönesans Rezidans'ın yapı denetim işlerini, 6 yıl önce vefat eden babasına ait Yetkin Yapı Denetim şirketinin gerçekleştirdiğini, kendisinin ise 2008 yılına kadar yardımcı kontrol elemanı inşaat mühendisi olarak bu şirkette çalıştığını söyledi.
BEN YAPMADIM BABAM YAPTI
2008'den itibaren bu şirketten istifasını sunduğunu ve Antakya Yapı Denetim isimli şirketi kurarak, yapı denetim işlerini yürüttüğünü söyleyen Çinçinoğlu, Rönesans Rezidans'ın yapı denetim işlemlerini kendisinin gerçekleştirmediği, sorumluluğun vefat eden babasına ait olduğu savunmasında bulundu. "Söz konusu yapının denetim işlerini Yetkin Yapı Denetim adına 2017'de vefat eden babam Osman Çinçinoğlu gerçekleştirmiştir" dedi.
SEHVEN YANLIŞ DOLDURULDU
Yetkin Yapı Denetim şirketinin sorumlusu olarak gösterildiğine ilişkin belgelerin sehven yanlış girildiğini öne süren Çinçinoğlu, "Bu şekilde ölen babamın şirket yetkilisi olduğu Yetkin Yapı Denetim yerine karışıklığa mahal vererek, şirket yetkilisi olarak benim gösterildiğimi düşünüyorum. Söz konusu yapının hiçbir aşamasında denetim işlemine ilişkin herhangi bir faaliyet göstermedim" şeklinde savunma yaptı.
ARTEMİS APARTMANININ SORUMLUSU DA O ÇIKTI
Çinçinoğlu'nun ayrıca 30'a yakın kişiye mezar olan Hatay'daki Artemis Apartmanı'nın da yapı denetim sorumlusu olduğu ortaya çıktı. Bu dosyadan da "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanan Çinçinoğlu, "Artemis Apartmanı'nın yüzde 70'inden sonra yüzde 100 olana kadar kısmının yapı denetim işini ortağı olduğum Antakya Yapı Denetim firması üstlendi.
Binanın yüzde 70'lik kısmını babamın sahibi olduğu Yetkin Yapı Denetim üstlenmişti. Binanın denetimini yaptığımız tarihte tüm işlemleri usul ve yasaya uygundu" dedi.
MARKET SAVUNMASI
Binanın alt katının süpermarket olduğunu dile getiren Çinçinoğlu, süpermarketin yapmış olduğu işlemler nedeniyle binanın yıkılmış olabileceğini öne sürdü. Çinçinoğlu, "Binanın alt katı süpermarketti. Marketin asma katı normal kata çevrilerek binanın kolonlarına ekstra yük yüklendiğini, depremden önce ve sonra yapılan şikayetler sebebiyle anladım. İş bittikten sonra yapılan tadilat ve değişikliklerden şirketimizin sorumluluğu yoktur" savunmasında bulundu.Yapı denetim sorumlusu CHP'li Lütfü Savaş'ın "prensi" çıktı! SABAH, Rönesans Rezidans'ın yapı ruhsat kayıtlarına ulaştı