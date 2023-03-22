Rönesans Rezidans’ın yapı denetim sorumlusu’ndan pişkin ifade: Ben yapmadım babam yaptı

"Cennetten bir kare" denilerek satılan ve bine yakın kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın yapı denetim sorumluluğunu üstlenen ve kayıplara karışan Ali Onur Çinçinoğlu geçtiğimiz gün İzmir'de yakalandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni uluslararası kongrelerde temsil ettiği ve Onursal Başkanlığı'nı Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ın yaptığı Hatay Spor'da kulüp görevlisi olan Çinçinoğlu, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı. Çinçinoğlu'nun ifadesine SABAH ulaştı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nca sorgulanan İnşaat mühendisi Çinçinoğlu, Rönesans Rezidans'ın yapı denetim işlerini, 6 yıl önce vefat eden babasına ait Yetkin Yapı Denetim şirketinin gerçekleştirdiğini, kendisinin ise 2008 yılına kadar yardımcı kontrol elemanı inşaat mühendisi olarak bu şirkette çalıştığını söyledi.